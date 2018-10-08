Apple назвал цену за ремонт iPhone XR с учетом гарантии и без

Сегодня, 12:43 \\ Гаджетомания

Фанаты серии телефонов iPhone месяц назад узнали о примерно цене устройства модели iPhone XR.

Вчера появилась информация об официальной цене ремонта такого телефона. Компания Apple выпустит в продажу свой новый смартфон iPhone XR уже 26 октября. Сейчас ее можно оформить товар только по предзаказу. Минимальная цена такого устройства в рублевом эквиваленте равно 64 990 рублей. Самую дорогую версию такого девайса можно будет приобрести за 77 990 рублей.

 По официальной гарантии AppleCare+ ремонт данной модели телефона обойдется недорого — всего 29 долларов США, что равняется двум тысячам рублей. Однако замена дисплея без гарантии будет составлять 199 долларов, то есть, 13 тысяч рублей. Кроме того, если прибегнуть к ремонту других элементов смартфона, то цена за них без гарантии будет составлять 399 долларов (26 тысяч рублей). С гарантией дела обстоят намного легче — 99 долларов за замену экрана или 6,5 тысяч рублей.

Точная стоимость такого ремонта в России пока не сообщается. Эксперты говорят, что если купить вместе с телефоном услугу дополнительной гарантии AppleCare+, тогда можно будет сэкономить на ремонте дисплея и полном ремонте примерно $21 и $151 соответственно.

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Автор - Константин Никитин
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