Xiaomi Mi Mix 3 будет работать на лучшей платформе

На днях китайский магазин JD объявлял о предзаказе нового телефона Xiaomi Mi Mix 3. Сегодня появилась информация о характеристиках смартфона, построенного на новой платформе.

Согласно обновленной информации, новая модель станет первым в мире устройством, оборудованным на одной из самых мощных платформ под названием Qualcomm Snapdragon 855. Фанаты смартфона смогли об этом узнать от пользователя Weibo, продавца электроники, который выложил фотографию «меню» магазина, в котором он работает. На нем указаны технические параметры телефона. Ожидаемая дата выхода Xiaomi Mi Mix 3 — 25 октября.

Главным сюрпризом для всех фанатов серии смартфонов Xiaomi является флагманский восьмиядерный процессор Snapdragon 855 с возможностью пользования сотовой связью пятого поколения. Размер экрана этого девайса составляет 6,4 дюйма по диагонали. Разработчики платформы Qualcomm уверяют, что Mi Mix 3 составляет самую большую конкуренцию для телефонов, поддерживающих связь 5G. Оперативная память с объемом 8 ГБ и встроенная память в размере 256 ГБ станут отличным нововведением. Таким образом телефон будет работать быстро, а пользователи устройства смогут по достоинству насладиться его качеством, скоростью работы и объемом загружаемой информации.

Наличие камер с разрешением 20 Мп и и 16Мп сделают фотографии четкими и красивыми. Еще одним сюрпризом, который сможет порадовать фанатов, это аккумуляторная батарея. Ее емкость составляет 3850 мАч. Это позволит телефону работать без подзарядки в течении продолжительного времени.

25 октября пользователей будет ждать еще масса новых конфигураций, которых они смогут увидеть после приобретения данного устройства.