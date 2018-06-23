Хакер показал новый способ взлома любого Android-устройства

Специалист компании Checkmarx Педро Умбелино (Pedro Umbelino) продемонстрировал новый способ взлома на конференции Hack.lu 2018.

Специалист показал новый способ, который позволит взломать Android-устройство на расстоянии. По словам хакера, таким способом можно похитить любые пароли с гаджета жертвы. Помимо этого, данный способ применим и на ноутбуки.

По словам специалиста, для получения информации требуется только включенная функция NFC, необязателен даже прямой выход в интернет. Эксперт поэтапно продемонстрировал как ведет себя технология передачи при ее взломе.

Специалист рассказал, что на устройстве жертвы должна стоять определенная вирусная программа, которая и запускает процесс изменения передачи данных на необходимые злоумышленнику.

Известно, что технология NFC способна передавать информацию лишь на осень маленьких расстояниях. Но эксперту удалось применить данную функцию на 10 метрах, позднее он продемонстрировал работу взлома на 60 метрах.

Тем временем из начинающего криптовалютного проекта Trade.io хакеры похитили около 50 млн единиц фирменной валюты. По актуальному курсу сумма потерь составляет 7,8 млн долларов. Как сало известно, хакеры взломали холодный кошелек и вывели оттуда средства.