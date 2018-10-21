Huawei выпустила беспроводную зарядку для смартфона с функцией резервного копирования файлов. Устройство обладает встроенной памятью 1 Тб. Диаметр Huawei CP60 – 84 мм, высота – 14,3 мм, масса – 78 граммов. Входная мощность аксессуара 40 Вт, выходная – 15 Вт. Зарядка соединяется с сетью с помощью кабеля USB-C.

Производитель заявил, что в процессе зарядки, когда смартфон лежит на устройстве, данные копируются на встроенный HDD. Скорость переноса данных пока не озвучена, Huawei говорит о 10 снимках высокого качества в секунду. О каких снимках идёт речь, будут ли это снимки экрана или что-то другое, неизвестно.

Стандарт беспроводных зарядок Qi поддерживают множество компаний. Не так давно свой продукт выпустила Xiaomi. Стоимость устройства 10$.

Заказать аксессуар от Huawei пока нельзя, но мнения потребителей уже разделились. Сейчас, когда всё большую популярность набирают облачные сервисы, идея бэкапа на оффлайн-устройство у многих вызывает улыбку. Но в свете нарастающего беспокойства по поводу конфиденциальности устройство не кажется таким уж бесполезным. В частности, не так давно Яндекс проиндексировал документы Google Doc, к которым был открыт совместный доступ по ссылке.