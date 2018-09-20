Huawei недавно презентовала беспроводную зарядку со встроенной памятью

Компания Huawei является одной из ведущих на территории Китайской Народной Республики. Сотрудники этой компании создают миллиарды телекоммуникационных устройств по всему миру, которые имеют большую популярность. Недавно они презентовали новое устройство, которое может стать полезным для своего владельца.

Huawei представила беспроводную зарядку исключительно для владельцев смартфона Mate 20, которые компания презентовала 16 октября. В их число входят такие модели, как Mate 20, Mate 20 Pro, Mate 20X и Mate 20 Porsche Design. Данная особенность такого аксессуара это встроенная память в размере 1 ТБ. Девайс может создавать резервную копию данных, а также упрощает их восстановление. Такая функция работает тогда, когда смартфон лежит сверху этого устройства. Также эти данные можно будет перенести на компьютер по надобности.

О скорости работы информации пока никакой нет. Однако компания Huawei заверяет о десяти снимках в секунду при высоком разрешении. Это может указывать на HDD.

Цена такого девайса также неизвестна. Эксперты скептически относятся к данному продукту, так как сейчас более актуальным являются облачные накопители. Это устройство же имеет несколько странный вид.