Голосовые помощники в телефонах смогут распознавать беззвучную речь

Исследователями было произведено усовершенствование технологии смартфонов.

Так, благодаря разработчикам в Китае голосовые помощники смогут распознавать беззвучную речь. Известно, что программа будет считывать движения губ владельца смартфона с помощью камеры, в которую будет направлено вещание. Приложение фиксирует положение губ, определяя 20 основных точек во время их движения.

В его основе положены инновационные современные циклы команд свёрточной нейросети, которые сопоставляют полученные данные с базой мимики человека и определяют слова, которые были сказаны, с высокой точностью.

В будущем планируется внедрение технологии в мобильные телефоны, так как беззвучную речь сможет распознать устройство, соединённые с высокопроизводительным персональным компьютером из-за сложности процесса