Крупный китайский магазин объявил о предзаказе нового телефона Xiaomi Mi Mix 3

Сегодня, 12:40 \\ Гаджетомания

На одном из китайских магазинов телефон Xiaomi Mi Mix 3 можно купить по предварительному заказу. Однако цена на устройство будет завышена.

Смартфон-слайдер Xiaomi Mi Mi 3 теперь доступен для предзаказа в одном из крупнейших китайских онлайн-магазинах JD.com. Не смотря на это, официальная дата продаж остается неизменной — телефон появится во всех остальных магазинах 25 октября.

Цена на сайте китайского магазина сильно завышена — 1443 доллара или 94 508 рублей. Фанаты данного устройства надеются, что цена изменится с приближением официальной даты выхода флагмана.

Характеристики телефона уже известны: 6-дюймовый дисплей с разрешением 2340х1080 пикселей, процессор Snapdragon 845. Оперативная память — 10 ГБ. Сканирование отпечатков пальцев установлен под дисплеем смартфона. Особенностью гаджета является отсутствие передней камеры на экране. Основная камера — 24 мегапикселя. Девайс имеет поддержку сотовой связи 5 поколения.

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Автор - Константин Никитин
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