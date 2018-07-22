Обновленное приложение Google Camera имеет серьезный баг
Недавно вышло новое обновление приложения «Google Camera», однако оно заставило пользователей смартфонов сильно понервничать.
Американская компания «Google» занимается разработками операционной системы Android, которой пользуются 2/3 всех пользователей от общего количества всех смартфонов в мире. Несколько дней назад «Google» выпустил обновление своего приложения «Google Camera», которое имеет очень серьезный баг. Дело в том, что оно либо не сохраняет созданные фотографии, либо удаляет сразу после сохранения. Сделанные фотографии восстановлению не подлежат. Проблему горячо обсуждают на форуме Reddit.
Пользователи в недоумении от такого обновления и ждут следующего обновления, в котором эти баги исправятся. К списку недовольных людей относятся владельцы таких смартфонов, как Samsung, Motorola, Google, Sony, LG и НТС. Люди говорят, что проблема может быть скрыта в функции HDR. Если ее отключить, качество фотографий значительно ухудшиться, однако это может решить проблему на короткий период времени.
Компания «Google» уже подтвердила данную проблему и пообещала, что через пару дней приложение будет исправлено. А пока что все, кто пользуются смартфонами на базе процессора Android, не могут делать фотографии, либо значительно ухудшают их качество для сохранения в альбом. В качестве альтернативы также можно воспользоваться другими программами, которые создают фотографии, как, например, Snapdragon или любыми другими.