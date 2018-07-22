Обновленное приложение Google Camera имеет серьезный баг

Сегодня, 11:18 \\ Гаджетомания

Недавно вышло новое обновление приложения «Google Camera», однако оно заставило пользователей смартфонов сильно понервничать.

Американская компания «Google» занимается разработками операционной системы Android, которой пользуются 2/3 всех пользователей от общего количества всех смартфонов в мире. Несколько дней назад «Google» выпустил обновление своего приложения «Google Camera», которое имеет очень серьезный баг. Дело в том, что оно либо не сохраняет созданные фотографии, либо удаляет сразу после сохранения. Сделанные фотографии восстановлению не подлежат. Проблему горячо обсуждают на форуме Reddit.

Пользователи в недоумении от такого обновления и ждут следующего обновления, в котором эти баги исправятся. К списку недовольных людей относятся владельцы таких смартфонов, как Samsung, Motorola, Google, Sony, LG и НТС. Люди говорят, что проблема может быть скрыта в функции HDR. Если ее отключить, качество фотографий значительно ухудшиться, однако это может решить проблему на короткий период времени.

Компания «Google» уже подтвердила данную проблему и пообещала, что через пару дней приложение будет исправлено. А пока что все, кто пользуются смартфонами на базе процессора Android, не могут делать фотографии, либо значительно ухудшают их качество для сохранения в альбом. В качестве альтернативы также можно воспользоваться другими программами, которые создают фотографии, как, например, Snapdragon или любыми другими.

Поделиться новостью:
Автор - Константин Никитин
Главное за неделю

Японская компания Kyocera изготовила самый тонкий телефон

 Устройство размером чуть больше кредитной карты позволяет звонить и даже выходить в Интернет. Его возможности продемонстрированы на официальном сайте производителя.

Автозавод «Урал» выпускает и продает дорожные автомобили

На автозаводе «Урал» сообщили о том, что на конвейер отправлены дорожные автомобили...

Xiaomi рассекретила технические характеристики нового смартфона

Накануне известный производитель смартфонов и прочей умной техники раскрыл карты о новой...

Ученые выяснили, что больные зубы указывают на развитие онкологии

 Ученые выяснили, что больные зубы могут быть одним из показателя развития онкологии....

Компьютеры Samsung признали более надежными, чем Apple

 Американская компания Rescuecom, которая сервисным обслуживанием компьютеров, назвала...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ