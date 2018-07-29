Huawei Nova 3i с двумя двойными камерами начнут продавать в России за 19 тысяч

20 октября производитель открыл для россиян услугу предзаказа новой модели. Его уже можно сделать на торговой площадке TMall.

Huawei Nova 3i официально начнут продавать в России с 29 октября. До этого дня смартфон предлагают за 14 812 рублей с предоплатой в 1,5 тысячи. Один человек может предзаказать лишь 3 устройства. Однако после полноценного релиза стоимость модели вырастет почти до 19 тысяч рублей. Поэтому самые растопропные покупатели могут существенно сэкономить на смартфоне, который и без того относится к средней ценовой категории.

Главной особенностью Huawei Nova 3i является две двойных камеры. Если двумя объективами на задней панели могут похвастаться многие модели, то на фронтальной такая функция встречается нечасто. Последняя обладает датчиками на 20 МП и 2 МП. Они распознают свыше 200 видов экспозиции. У основных камер разрешение составляет 16 МП и 2МП. Они способны на суперзамедленную съёмку с частотой до 480 кадров.

Huawei наделила новинку собственным восьмиядерным процессором Kirin 710 с частотой от 1,7 до 2,2 ГГц. А также объемом оперативной памяти в 4 ГБ и аккумулятором емкостью 3340 мА\ч.