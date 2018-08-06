Apple начала продажи кабеля USB-C для Apple Watch

В продажу поступило новое зарядное устройство для «умных часов» Watch Magnetic Charger to USB-C Cable с магнитным креплением и кабелем USB-C.

Благодаря ему теперь зарядить часы можно при помощи адаптера через ноутбук без USB-A. Длина провода составляет 30 сантиметров, других версий компания пока предлагать не будет. Цена зарядного устройства 30$ (чуть меньше двух тысяч рублей по текущему курсу), как у любой другой зарядки для Apple Watch. Отмечается, что часы будут заряжаться с той же скоростью, что и при использовании USB-A.

Пока новинка доступна для покупки только в США. Предположительно, скоро зарядка появится и в магазинах России.

Apple Watch – это умные наручные часы, созданные компанией Apple и представленные 9 сентября 2014 года. Для их полноценной работы требуется смартфон iPhone5 или новее. На данный момент Apple выпустила четыре поколения смарт – часов. Второе поколение Apple Watch Series 2 было представлено в сентябре 2016 года, третье поколение Apple Watch Series 3 в сентябре 2017 года и четвертое поколение Apple Watch Series 4 было представлено в сентябре 2018 года.

Apple Watch обладает возможностью принимать и отвечать на звонки, отслеживать сон владельца, считать калории, синхронизировать контакты, искать IPhone. Также в часах есть камера, диктофон, телефонная книга, шагомер и музыкальный плеер.