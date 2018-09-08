Samsung разрабатывает свой игровой смартфон

Устройство может дополнить уже существующую линейку Galaxy A. Об этом пишет издание Phone Arena.

Первым информацию об игровом смартфоне в Twitter написал инсайдерский блог Samsung Mobile News. Ресурс не указал деталей, однако предоставил аналитикам повод для предположений. Так эксперты Phone Arena вспомнили заявления месячной давности о том, что Samsung разрабатывает новый и необычайно мощный смартфон.

Согласно данным источников, новинка получит передовую однокристальную систему Snapdragon 845. Вдобавок, смартфон получит 8 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти. Высокую автономность при обильных нагрузках обеспечит аккумулятор емкостью 4 тысячи мА\ч. По мнению аналитиков, этот набор может выгодно дополнить система охлаждения, как у Galaxy Note 9.

Журналисты Phone Arena ожидают от Samsung анонса игрового смартфона в период рождественского ажиотажа, который традиционно возникает в конце ноября. Стоит отметить, что опыт работы с мобильными играми у южнокорейского производителя имеется. Galaxy Note9 стал первым смартфоном на Android, который получил поддержку Fornite. Samsung отметила это событие ценными подарками для игроков.