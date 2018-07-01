Meizu продемонстрировала качество ночных фото с камеры M8 Note

Сегодня, 18:59 \\ Гаджетомания

Компания усиленно готовит новый смартфон к презентации. Вице-президент Ли Нан не удержался и похвастался хорошими снимками на странице в соцсети Weibo.

 Представители Meizu объявили накануне, что основная камера M8 Note будет двойной с апертурой f/1.9. Основной датчик получил разрешение в 13 МП, а дополнительный - 5 МП. Как продемонстрировал Ли Нан, вместе они способны делать очень качественные снимки ночного города и объектов в сумерках. Виды китайских зданий получились весьма контрастными и детализированными. По словам аналитиков, фотографии обладают выдержкой в 0,5 секунды и 100 ISO.

 

Разработчики планируют официально представить модель M8 Note 25 октября. Эксперты оценивают среднюю цену смартфона на международном рынке в 145 долларов. Он сможет стать удачным решением для любителей фотографий, которые не желают покупать дорогостоящий флагман Meizu 16th.

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Автор - Александр Лубяной
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