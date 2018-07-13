Компьютеры Samsung признали более надежными, чем Apple

Сегодня, 14:21 \\ Гаджетомания

Американская компания Rescuecom, которая сервисным обслуживанием компьютеров, назвала самые надежные продукты в этом году. Эксперты признали, что результаты стали неожиданными. 

 Сервисная компания провела анализ надежности компьютеров, основываясь на продолжительности и надежности в работе, а также на стоимость сервиса. 

Так, по результатам оказалось, что компьютеры от фирмы Samsung стали наиболее надежными среди всех компаний. Отмечается, что в прошлом году ситуация кардинально отличалась. Тогда “яблочная” продукция занимала главенствующую позицию среди производителей. 

В текущем же году Apple обошла не только компания из Южной Кореи, но и Lenovo. Наименее надежными и доступными были признаны Acer, HP и Asus. 

Так, в этом году компьютеры от Samsung показали себя как наиболее надежные и выгодные варианты. 

По статистке обращений в сервисные центры из всех 6,4% обладателей южнокорейских продуктов было всего 1,63%, а вот среди Apple ситуация немного другая. Из общих 12,7% в сервис попали 8,7% компьютеров. 

Стало известно, что Samsung выпустит смартфон, в котором фронтальная камера будет расположена под экраном. Выпуск модели планируется на 2020 год.

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Автор - Тереза Кёльн
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