Samsung тестирует смартфоны с подэкранной камерой

Они должны появиться на рынке не ранее 2020 года. Об этом пишет издание Samsung Mobile News со ссылкой на собственные источники.

В мире электроники только набирает популярность сканер отпечатка пальца, встроенный в AMOLED-экран. Samsung должна стать одной из первых компаний, воплотив эту технологию в жизнь. Её ожидают увидеть уже в следующем году вместе со смартфоном Galaxy S10.

Судя по новой информации, бренд не зацикливается на одной инновации. В будущих моделях разработчики могут наделить дисплей ещё и функциями фронтальной камеры. Объектив будет спрятан под стеклом и невидим снаружи. По словам инсайдеров, Samsung уже создала несколько рабочих прототипов, которые сейчас активно тестирует. Вполне возможно, что подэкранная камера дебютирует на рынке со смартфонами Galaxy S11 или Galaxy Note 11.