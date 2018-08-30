Японская компания Kyocera изготовила самый тонкий телефон

Устройство размером чуть больше кредитной карты позволяет звонить и даже выходить в Интернет. Его возможности продемонстрированы на официальном сайте производителя.

В конкурентной борьбе на рынке электроники малоизвестные компании нередко выделяются уникальными решениями. Так японская компания Kyocera разработала мобильный телефон KY-O1L. Его уже начал выпускать местный оператор связи NTT Docomo. Аппарат с черно-белым экраном нельзя назвать смартфоном, однако он вполне тянет на звание самого тонкого телефона благодаря толщине в 5,3 миллиметра. При этом модель весит всего 47 граммов.

Kyocera изготовила свое устройство для удовлетворения самых основных нужд пользователей. Сенсорный дисплей формата E-Ink с диагональю в 2,8 дюйма позволяет хорошо рассмотреть все иконки в меню. Простенькая операционная система не даст пользователю разгуляться с функциями. Однако она обеспечивает связь в сети LTE, отправку сообщений, а также работу калькулятора, часов, календаря и собственного браузера. Аппарат питается от аккумулятора емкостью 380 мА\ч.

Впрочем, звание самого тонкого может освоить смартфон Moto Z с толщиной в 5,2 миллиметра. У KY-O1L перед конкурентом есть одно весомое преимущество. Модель от Kyocera стоит почти в три раза дешевле - около 284 долларов. Новинка появится на рынке ноябре.