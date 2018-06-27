Caviar выпускает люксовый iPhone XS с механическими часами

Скелетическая конструкция украшает заднюю панель смартфона. Бренд представил новинку на официальном сайте.

Caviar выпускает люксовые версии iPhone с богатым дизайном. В этот раз российская компания создала нечто инновационное, объединив гаджет с механическими часами. Новый iPhone XS получил название Caviar Grand Complications Skeleton. В нем разработчики попытались объединить современные технологии с элегантными традициями прошлого.

Часы разместили под стеклом прямо по центру крышки. Для механизма пришлось сделать небольшую выпуклость. Однако создатели не стали скрывать его за циферблатом и оставили шестеренки на всеобщее обозрение. Они отмечают, что часы работают от ручного завода. Остальная часть панели украшена рельефным узором в часовом стиле.

Caviar представляет на рынке три разновидности "скелетонов": черно-золотой, титановый, а также модель из розового золота. Минимальная стоимость новинки составляет 399 тысяч рублей.