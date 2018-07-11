Инсайдер: В 2019 году революции от Apple можно не ждать

Не успел утихнуть шум после выхода новых смартфонов от "яблочной" корпорации, как в Сети уже начали обсуждение, чего же ожидать от гаджетов следующего года.

Известный эксперт-инсайдер, чьи факты были по большей части правдивыми, заявил, что революции от Apple можно не ждать. Он уточняет, что в планах производителя имеется сохранение дизайна и размера смартфонов. Как и ранее, на презентации покажут три новых телефона, один из которых, согласно классификации компании, войдёт в бюджетный сегмент.

Также Apple оставит фирменный вырез сверху дисплея, так как разработчики пока не нашли решения, каким образом можно спрятать датчик распознавания Face ID под экран. Однако возможно появление третьего модуля камеры.

Во время создания новых iPhone акцент будет сделан на его технической стороне, поэтому будет увеличена его производительность с помощью нового процессора Apple A13.