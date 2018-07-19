LG выпустит первый сгибаемый планшет с 13-дюймовым экраном

Производители ожидают, что их решение сделает устройство более компактным. Об этом корейские СМИ узнали от инсайдеров.

Пользователи нового планшета смогут работать на полноценном 13-дюймовом экране. Но при надобности гаджет можно согнуть и уменьшить его площадь почти в два раза - примерно до 9 сантиметров. По словам инсайдеров, первым делом LG выпустит новинку эксклюзивно для Китая и посмотрит на реакцию аудитории. В случае успеха, планшеты могут появиться и в других странах. По некоторым данным, компания LG Display также планирует продавать сгибаемые комплектующие партнерам из Dell и LG Electronics.

Таким образом южнокорейские предприниматели планируют занять свою нишу на рынке электроники, который совсем скоро должен предложить покупателям гнущиеся смартфоны. Такие дисплеи у показали представители Lenovo и Samsung. Последние готовятся выпустить ещё и сгибаемые телевизоры.