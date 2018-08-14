Xiaomi рассекретила технические характеристики нового смартфона

Накануне известный производитель смартфонов и прочей умной техники раскрыл карты о новой разработке.

Сообщается, что представители Xiaomi рассекретили очередной гаджет под названием Mi Mix 3. Отмечается, что он получит расширенный объём оперативной памяти, а именно 10 гигабайтов.

Кроме того, флагман может стать пока единственным телефоном, способным поддерживать сети пятого поколения, они же 5G. Из прочих технических характеристик известно то, что смартфон традиционно будет оснащён сканером отпечатков пальцев и поддерживает трёхмерное сканирование лиц.

Что касается дисплея, то он займёт весь экран, ведь гаджет будет выполнен в форме слайдера. Ожидается, что новинка будет представлена 25 октября.

Ранее сообщалось, что Xiaomi выпустила "умную" маску для сна.