Стало известно, как Apple снизит стоимость продукции во время Черной пятницы

Сегодня, 13:45 \\ Гаджетомания

Инсайдеры слили информацию о скидках на “яблочную” продукцию во время мировой распродажи. 

 В сеть попала информация о том, как изменится цена на продукцию Apple во время самой масштабной в мире распродажи под названием “Черная пятница”, которая в этом году запланирована на 23 ноября. 

Как стало известно, компания готовит большие скидки для всех желающих приобрести продукты компании. 

Так, на новейший смартфон iPhone XR цена снизится на целых 200 долларов, помимо этого, в рамках распродажи можно будет приобрести подарочный сертификат номиналом в 300 долларов на каждую модель смартфона новой линейки. 

Помимо этого, ожидается скидка в размере 325 долларов на Apple MacBook с диагональю 13,3", а ноутбук с 12 дюймами обойдется на 250 долларов дешевле. 

Также падение цены ожидается на несколько планшетов iPad и умные часы Apple Watch Series 4. 

Тем временем в России уже полным ходом идет подготовка к всемирной распродаже. Многие пользователи уже начали анализировать цены на интересующие их товары, так как многие недобросовестные продавцы пользуются всеобщей шумихой и обманывают своих покупателей. Российские организаторы “Черной пятницы” будут пристально следить за честностью продавцов и качеством товара.

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Автор - Тереза Кёльн
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