Эксперты составили ТОП-5 смартфонов, которые не стоят своих денег

Эксперты составили ТОП-5 неоправданно дорогих смартфонов, проанализировав все новинки, которые были представлены в этом году.

Издание Life составил рейтинг смартфонов, которые не стоят своих денег. Как считают эксперты, цена некоторых новинок чрезмерна завышена и не отвечает минимальным стандартам 2018 года.

Эксперты отдали первое место новинке Honor 10 Premium от Huawei. Разработчики представили ранее несколько вполне достойных моделей, но затем начали представлять несколько похожих по характеристикам моделей, а позднее и вовсе выпустили более бюджетную версию. Тем самым ценник в 35 тысяч рублей сильно завышен, так как у этой же фирмы можно приобрести смартфон с подобными характеристиками за меньшую сумму.

На втором месте расположился Phone XR. Стало известно, что данный телефон собран по технологии iPhone 4. На данный момент его цена составляет 65 тысяч рублей. Эксперты рекомендуют дождаться падения цены, по крайней до 55 тысяч.

На третью строчку попал Xiaomi Redmi S2. Данная модель получила экран старого образца и аккумулятор с низкой емкостью в 3000 мАч. Даже несмотря на его относительно невысокую стоимость в 16 тысяч рублей, специалисты предлагают вообще не рассматривать данную модель и поискать что-то еще.

Nokia 5.1 Plus расположился на четвертом месте. Он стоит как предыдущий “призер” - 16 тысяч рублей. По словам экспертов, данный смартфон должен стоить не больше, чем половина заявленной стоимости. Эксперты отметили, что гаджет получил устаревшие характеристики. Но при этом, к его плюсам отнесли двойную камеру и чистый Android.

И закрывает данный анти-топ Meizu 15. Эксперты рассказали, что данный смартфон имеет технические характеристики и “железо” стандартов 2016 года. И просят за данный смартфон 20 тысяч рублей.

Напоминаем, что в Индии выросли продажи смартфонов в онлайн-режиме. В общем счете продажи выросли на 25%, достигнув отметки в 38% от общих продаж.