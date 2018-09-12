Компютеры HP ломаются с новым обновлением Windows 10.
Пользователи бренда жалуются на появление "синего экрана смерти". Впрочем, эксперты уже нашли легкий способ устранить проблему.
Недавно Microsoft выпустила новую версию октябрьского обновления для Windows 10. Пакет №KB4464330 исправил серьезные проблемы системы, но оказался несовместим с устройствами от компании Hewlett-Packard. После установки ломаются как ноутбуки, так и настольные компьютеры.
Причина заключается в системном файле HpqKbFiltr.sys. Он находится в стандартном программном обеспечении любой электроники HP. По словам продвинутых пользователей, "экрана смерти" можно избежать, если перенести файл в другую папку или попросту присвоить ему другое имя.
Напомним, в октябре вышло крупное обновление Windows 10, добавляющее много новых функций. С ним ОС начала внезапно удалять данные пользователей, не спрашивая на то разрешения. Из-за этого Microsoft свернуло обновление, чтобы выпустить доработанную версию.