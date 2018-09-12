Компютеры HP ломаются с новым обновлением Windows 10.

Сегодня, 09:42 \\ Гаджетомания

Пользователи бренда жалуются на появление "синего экрана смерти". Впрочем, эксперты уже нашли легкий способ устранить проблему.

 Недавно Microsoft выпустила новую версию октябрьского обновления для Windows 10. Пакет №KB4464330 исправил серьезные проблемы системы, но оказался несовместим с устройствами от компании Hewlett-Packard. После установки ломаются как ноутбуки, так и настольные компьютеры.

Причина заключается в системном файле HpqKbFiltr.sys. Он находится в стандартном программном обеспечении любой электроники HP. По словам продвинутых пользователей, "экрана смерти" можно избежать, если перенести файл в другую папку или попросту присвоить ему другое имя.

Напомним, в октябре вышло крупное обновление Windows 10, добавляющее много новых функций. С ним ОС начала внезапно удалять данные пользователей, не спрашивая на то разрешения. Из-за этого Microsoft свернуло обновление, чтобы выпустить доработанную версию.

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Автор - Александр Лубяной
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