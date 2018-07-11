Цветной iPhone XR сможет защитить прозрачный чехол от Apple

Сегодня, 06:30 \\ Гаджетомания

Представительства компании в некоторых странах получили пресс-релиз о новом аксессуаре для брендового смартфона. Об этом пишет издание 9To5Mac.

 С 26 октября Apple представит на мировом рынке новый iPhone XR. Он займет бюджетную ценовую нишу компании. Несмотря на худшие характеристики, нежели у флагманов XS и XS Max, устройство должно соответствовать знаменитому уровню качества Apple. Помимо цены, разработчики планируют привлечь клиентов изобилием цветов корпуса.

Пока выход iPhone XR задержался по техническим причинам, дизайнеры решили подчеркнуть цветную фишку модели. По данным 9To5Mac, Apple начнет продавать к ней прозрачный чехол. Такой аксессуар сможет защитить смартфон от внешних повреждений, не скрывая его привлекательности. Вполне возможно, что такое средство появится не во всем мире, а на рынке избранных стран. Пока эта информация остается неизвестной.

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Автор - Александр Лубяной
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