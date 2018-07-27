App Store принес доходов в два раза больше, чем Google Play

Apple установила новый рекорд за период с июля по сентябрь. Об этом свидетельствуют данные ресурса Sensor Tower.

За третий квартал 2018 года App Store принес создателям 12 миллиардов долларов. Доход компании почти в два раза больше, чем у главного конкурента - Play Market. На интернет-магазине приложений за три месяца Google заработала 6,2 миллиарда.

В то же время, обе компании улучшили результаты прошлого года. Прирост Apple составил 23,3%, а у Google Play - 21,5%. Это легко объяснить ростом скачиваний различных приложений. С июля по сентябрь пользователи iOS и Android совместно скачали 27,1 миллиард программ. Это на 10,95% больше, чем за аналогичный период в 2017. Sensor Tower отмечает, что из неигровых сервисов большинство людей отдали предпочтение Netflix, Tinder, Pandora, WhatsApp, Instagram, а также другим мессенджерам и социальным сетям.