App Store принес доходов в два раза больше, чем Google Play

Сегодня, 04:30 \\ Гаджетомания

Apple установила новый рекорд за период с июля по сентябрь. Об этом свидетельствуют данные ресурса Sensor Tower.

 За третий квартал 2018 года App Store принес создателям 12 миллиардов долларов. Доход компании почти в два раза больше, чем у главного конкурента - Play Market. На интернет-магазине приложений за три месяца Google заработала 6,2 миллиарда.

В то же время, обе компании улучшили результаты прошлого года. Прирост Apple составил 23,3%, а у Google Play - 21,5%. Это легко объяснить ростом скачиваний различных приложений. С июля по сентябрь пользователи iOS и Android совместно скачали 27,1 миллиард программ. Это на 10,95% больше, чем за аналогичный период в 2017. Sensor Tower отмечает, что из неигровых сервисов большинство людей отдали предпочтение Netflix, Tinder, Pandora, WhatsApp, Instagram, а также другим мессенджерам и социальным сетям.

Поделиться новостью:
Автор - Александр Лубяной
Главное за неделю

Блогер сравнил iPhone XS Max и профессиональную камеру за 10 тысяч долларов

После выхода новых смартфонов от корпорации Apple их технические характеристики начали изучать если не все, то многие.

В Болгарии полиция задержала подозреваемого в жестоком убийстве журналистки Мариновой

 По неподтвержденной информации, у задержанного имеется сразу два гражданства. Якобы,...

Samsung анонсировала продажи первого смартфона с четырьмя камерами - Galaxy A9

 Устройство уже можно предзаказать на официальном сайте компании и получить в подарок...

Юмористка Светлана Рожкова страдает от редкого смертельного заболевания

Стали известны подробности самочувствия российской знаменитости в юмористической сфере.

Apple не будет продавать переходник с Lightning

"Яблочная" корпорация заявила об окончании выпуска легендарного адаптера.
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ