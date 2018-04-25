Одни ноли: Канье Уэст рассекретил пароль от iPhone на встрече с Трампом

Заветные цифры рэпер ввел перед камерами журналистов. То ли от волнения, то ли от желания поскорее рассказать президенту США о своей идее.

Как оказалось, Канье Уэст является ярым поклонником не только действующего главы государства, но и техники от Apple. На встрече с Дональдом Трампом он предложил политику пересесть с самолета Air Force One на перспективный iPlane 1. Транспорт пока существует лишь в проекте, а музыкант уже проникся его возможностями. В качестве аргументов, Канье Уэст решил показать Дональду Трампу и другим гостям Овального кабинета концепт-изображения от Apple.

Не задумываясь о журналистах позади своего кресла, рэпер достал и разблокировал iPhone X. Один из корреспондентов снял этот процесс, а затем рассекретили пароль в социальных сетях. Теперь любой желающий может узнать, что смартфон Канье Уэста защищен шестью нолями. Музыканту стоит сменить комбинацию или перейти на Face ID, чтобы избежать взлома со стороны возможных воров.

Напомним, ранее Канье Уэст неоднократно поддерживал политику Дональда Трампа. Так и перед официальным обедом в Белом Доме 11 октября он надел фирменную бейсболку президентской команды со слоганом "Сделаем Америку снова великой". Артист отметил, что с таким символом чувствует себя суперменом. К общению с Дональдом Трампом стремится и его супруга Ким Кардашьян. Накануне она обсудила с президентом судьбу американских заключенных.