Duracell создала пауэрбанк в дизайне обычных батареек

Самый емкий из них способен прибавить смартфону 72 часа работы в режиме разговора. Об этом пишет издание GizmoChina.

Duracell, известная своими сменными батарейками, продолжает покорять новый для себя рынок. Теперь продукция компании питает и мобильные гаджеты. Особенность новых пауэрбанков заключается в дизайне. Они выглядят, как обычные батарейки в брендовой черно-золотой расцветке производителя.

Разработчики создали сразу три разновидности: на 10 050 мА\ч, 6 700 мА\ч и 3 350 мА\ч. Последний по своей форме соответсвует пальчиковым батарейкам формата АА. Он обойдется в 13 долларов. Самый емкий займет куда больше места в кармане, но и обеспечивает выход для двух USB-кабелей. Он стоит 27 долларов. Все модели работают по технологии быстрой зарядки. Однако пока продаются эксклюзивно в индийском филиале Amazon. Вполне возможно, что после успеха среди жителей Индии, новые пауэрбанки переберутся на рынки других стран.