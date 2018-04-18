Тим Кук приехал в Китай из-за низких продаж iPhone XS

Сообщается, что провальные продажи могли стать причиной приезда главы компании в Китай.

Стало известно, что Тим Кук лично приехал в Китай.

Предполагается, что истинной причиной приезда главы знаменитой компании стали провально низкие продажи нового iPhone XS. Сообщается, что Кук приехал, чтобы лично узнать у работников китайского филиала Apple о причинах таких неудовлетворительных продаж.

Однако, если верить официальной информации, американец прибыл в Китай для участия в нескольких мероприятиях и лекций в школе Цинхуа.

На самом деле, в Китае довольно низкие показатели продаж яблочной новинки. Так как китайский рынок смартфонов выходит на мировой уровень. Китайские производители уже не первый год презентуют местные новинки, которые функционально не уступают топовым флагманам, а иногда и превосходят их. Даже несмотря на передовые технологии и обширный функционал, китайские смартфоны стоят в разы дешевле, чем более именитые смартфоны.

Тем временем, китайские мошенники несколько лет обманывали местный офис Apple. Согласно политике компании, она обязана обменять смартфон при заводской поломке. Этим пользовались мошенники. Они обменивали смартфоны с поддельными деталями на настоящие, затем продавали все, чем наживились.