Samsung анонсировала продажи первого смартфона с четырьмя камерами - Galaxy A9

Устройство уже можно предзаказать на официальном сайте компании и получить в подарок SD-карту на 128 ГБ. Раньше всех оценить особенности новинки смогут жители Куала-Лумпур.

11 октября Samsung анонсировала свой очередной смартфон Galaxy A9. Он станет первой в мире моделью с четырьмя основными камерами: на 8, 10, 24 и 5 МП. Самый верхний обладает широким углом обзора в 120 градусов. Второй предназначен для качественного оптического зума, третья выполняет роль основной, а самый нижний предназначен для размытия фотографий.

Galaxy A9 может похвастаться и другими техническими характеристиками. Например, восьмиядерным процессором системы Snapdragon 660, 128 ГБ встроенной памяти или 6 ГБ ОЗУ. 6,3 дюймовый дисплей Super AMOLED обеспечивает разрешение картинки FullHD+. Устройство можно разблокировать при помощи системы распознавания лица или сканера отпечатков на задней панели. Кроме того, смартфон поддерживает технологии быстрой зарядки и Always-On Display.

В России Galaxy A9 стоит ожидать в продаже с 16 октября. Он прибудет на рынок в трех градиентных расцветках: розовой, синей и черной. Рекомендованная цена составляет 39 990 рублей.