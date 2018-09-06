Смарт-браслет Honor Band 4 появится в России с ценой в 4490 рублей

Сегодня, 13:20 \\ Гаджетомания

Продажи нового устройства стартуют с 28 октября. Об этом сообщила пресс-служба компании Huawei.

 В России Honor Band 4 можно будет приобрести с черным или синим ремешком. Розовый может появиться немногим позже. За цену в 4490 рублей россияне могут купить смарт-браслет с AMOLED-экраном диагональю в 0,95 дюйма. При этом разрешение дисплея составит 240 х 120 пикселей. Устройство поддерживает технологию Bluetooth 4.2 LE и NFC. С аккумулятором на 100 мА\ч Honor Band 4 может работать до 14 дней при минимальной нагрузке.

Новинка от Huawei станет хорошим помощником для спортсменов. У него есть датчик, непрерывно отслеживающий частоту сердечных сокращений. Впрочем, производитель выпустил упрощенный Running Edition без такового. Фитнес-браслет предлагает пользователям несколько режимов для тренировок, включая бег на улице, в помещении, велопробег или плавание. Что касается последнего, защита от влаги позволяет носителю безопасно нырять на глубину до 50 метров. Вдобавок, устройство различает различные виды сна и спортивных нагрузок. Он будет автоматически считать количество повторений при упражнениях или покоренное расстояние. Honor Band 4 также обладает встроенным счетчиком калорий.

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Автор - Александр Лубяной
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