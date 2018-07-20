Эксперты определили самую конфиденциальную OS для смартфона

iPhone вмешивается в данные пользователей меньше устройств на Android. К такому выводу пришли собеседники издания MarketWatch.

Первой высказалась Джессика Ортега из компании SiteLock в штате Аризоне, специализирующейся на безопасности веб-страниц. Аналитик отмечает, что iOS обеспечивает большую конфиденциальность в сфере обработки и сохранения пользовательской информации. Android склонна отправлять данные из смартфонов на сервера Google. В результате система определяет предпочтения владельца и подбирает для него целевую рекламу.

Джессика Ортега признала, что Android более гибкий в использовании, позволяя удобнее настроить личный профиль. На за это пользователи жертвуют своей приватностью. Кроме того, система Google считается самой опасной из-за демократичных правил своего интернет-магазина. Эксперты по кибербезопасности часто замечают в нем вредоносные приложение. Apple проверяет свой контент более строго и редко допускает в продажу сомнительные продукты.

Такого же мнения придерживается Дэвид Гинзбург, вице-президент компании по кибербезопасности Cavirin. Он отметил, что безопасность смартфона для приватности во многом определяет активность самого пользователя. Даже обладатель iPhone может быть обворован, если плохо понимает правила конфиденциальности и скачивает непроверенные приложения.