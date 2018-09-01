Huawei отделает кожей заднюю панель смартфона Enjoy Max

Модель станет новой версией Honor 8X Max. Фотографии обновленного корпуса опубликовал в Twitter зарубежный источник Эван Блэсс.

Главной особенностью новой модели от Huawei станет задняя панель корпуса. Производители отделают её кожей трех цветов. Любители материала смогут выбрать себе белый, черный или коричневый смартфон. Некоторые пользователи соцсети усомнились в столь необычном дизайнерском решении. Однако нашлись те, кому новый корпус пришелся по вкусу.

Enjoy Max превзойдет своего предшественника ещё и процессором. Новинка от Huawei получит однокристальную систему Snapdragon 670, тогда как Honor 8X Max обладают версиями 636 или 660. В остальном модели очень похожи. Enjoy Max также получит 7,12 дюймовый экран с разрешением в 2244 х 1080, двойную заднюю камеру на 16 МП и 2 МП, а также фронтальную с разрешением в 8 МП. Объем оперативной памяти составит 4 ГБ, а максимальный объем встроенной - 128 ГБ. Емкость аккумулятора - 4900 мА\ч.



