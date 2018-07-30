Google показала возможности беспроводной зарядки Pixel Stand

Сегодня, 02:30 \\ Гаджетомания

Новое устройство поддерживает технологию Qi. Оно подойдет не только для брендового смартфона Pixel 3, но и для других моделей.

 Док-станция Pixel Stand обладает мощностью в 10 Вт. Google показала, что помимо беспроводной зарядки она выполняет ряд других полезных функций. Лучше всего возможности новинки раскрываются при взаимодействии с линейкой Pixel. Установленный на подставку смартфон от Google автоматически меняет интерфейс, демонстрируя владельцам сводки по интернет-трафику, новости и даже расписание на день.

С другими смартфонами Pixel Stand способен обеспечивать работу будильника или запускать слайд-шоу из фотографий Google Photos. Кроме того, станция выводит на экран видеотрансляцию с дверного глазка Nest Hellо. Пользователь может указать в настройках, чтобы Pixel Stand ночью активировала режим "не беспокоить". Все эти возможности можно купить в США за 79 долларов.

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Автор - Александр Лубяной
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