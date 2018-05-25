Oppo представила бюджетный смартфон K1 с подэкранным сканером отпечатков

10 октября компания открыла предзаказы на новую модель. Их можно заранее приобрести за 230 долларов на сайте бренда.

В настоящее время Oppo K1 является самым доступным смартфоном, оснащенным подэкранным сканером отпечатков. При этом бюджетное устройство может привлечь пользователей другими характеристиками. Например процессор Qualcomm Snapdragon 660 или AMOLED-дисплей с разрешением в 2340 х 1080 при диагонали в 6,4 дюйма. Он занимает 91% всей фронтальной площади смартфона, чего пока не могут добиться многие конкуренты. Рабочую поверхность покрывает защитное стекло Gorilla Glass.

Кроме того, Oppo K1 представлен на рынке с внушительной фронтальной камерой. Её разрешение составляет 25 МП. Двойная задняя камера обладает датчиками на 16 МП и 2 МП. Все это работает на Android 8.1 Oreo под оболочкой ColorOS. Аккумулятор ёмкостью 3500 мА\ч поддерживает технологию быстрой зарядки. Oppo выпускает свою новинку в двух версиях: с 4 ГБ и 6 ГБ ОЗУ. Последняя обойдется на 30 долларов дороже. При этом объем встроенной памяти одинаков - 64 ГБ.