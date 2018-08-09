Блогер сравнил iPhone XS Max и профессиональную камеру за 10 тысяч долларов

После выхода новых смартфонов от корпорации Apple их технические характеристики начали изучать если не все, то многие.

Именно поэтому популярный блогер и клипмейкер Эд Грегори сравнил качество видеосъёмки iPhone XS Max и профессиональной камеры стоимостью в 10 тысяч долларов. После проведения эксперимента он остался приятно удивлённым оказывается, что смартфон производит довольно качественную съёмку.

Так, демонстрируются высокие показатели передачи динамического диапазона и хорошая обработка экспозиции. Также отмечается минимальная потеря качества при конвертации видео. Грегори заявил, что iPhone XS Max нельзя называть обычным смартфоном. Судя по его характеристикам, он является профессиональным устройством.

Напомним, на территории Российской Федерации стоимость гаджета в базовой комплектации составляет 88 тысяч рублей.