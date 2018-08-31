Google презентовала собственный смарт-дисплей Home Hub

Американская корпорация врывается на новый рынок с устройством за 150 долларов. Его возможности продемонстрированы в ролике на YouTube.

Производители постепенно отходят от концепции умных колонок в сторону чего-то большего. Теперь некоторые представители этого класса электроники больше напоминают компактный компьютер. По этому пути идет и Google, презентовавшая модель Home Hub на Chrome OS. Как презентовали создатели, смарт-дисплей призван стать верным помощником по управлению умным домом. Им можно управлять как через сенсорный экран, так и голосом. В этом помогает встроенный Google Assistant. Это удобно, если у пользователей заняты руки.

Кроме того, устройство обладает приличной автоматизацией. Так оно может самостоятельно подключаться ко всем осветительным приборам в системе умного дома через Bluetooth 5.0. Home Hub способен зажечь лампы при наступлении темноты или погасить их, когда владельцы засыпают. При этом собственный смарт-дисплей Google обладает скромными габаритами - 178,5х118х67,3 миллиметров. За изображение отвечает экран с диагональю в 7 дюймов, а за звук - динамики на 15 Вт. Одним из спорных моментов можно считать отсутствие камеры. С одной стороны, пользователи лишены видеосвязи. Но с другой - могут не опасаться за свою приватность.

Google в очередной раз решила противостоять монополии конкурентов, которые уже успели дебютировать со своими смарт-дисплеями. Так Amazon в конце сентября выпустила уже второе поколение Echo. Колонка получила более широкий дисплей и не менее широкие возможности.