Apple не будет продавать переходник с Lightning

"Яблочная" корпорация заявила об окончании выпуска легендарного адаптера.

Так, представители Apple заявили, что больше не будут продавать переходники с разъёмом Lightning для аксессуаров, оснащённых портом 30-pin, который стоял в самом первом смартфоне корпорации. С помощью данного устройства имелась возможность подключения старых аксессуаров от iPhone, iPad и iPod с данным разъёмом. Стоимость адаптера составляла 29 долларов.

Сообщается, что порт 30-pin был заменён, начиная с выпуска iPhone 5, четвёртого поколения планшетов и первого поколения iPad Mini. Переходник поддерживал вывод аналогового звука, аудио через USB и синхронизацию с зарядкой устройства. Однако он не мог выводить видеоряд. Причиной прекращения продаж стало заметное сокращение пользователей, нуждающихся в адаптере.