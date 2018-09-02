Samsung перенесла дату презентации нового гибкого смартфона

Известный производитель смартфонов заявил об изменении даты презентации нового гаджета.

Согласно заявлению представителей корпорации Samsung, гибкий смартфон, который планировали выпустить в конце этого года, будет представлен в начале 2019 года, как это и планировалось ранее. Точная дата переноса на данный момент неизвестна.

Аналитики отмечают, что теоретически для релиза могут быть выбраны мероприятия CES или MWC, но также компания может создать собственную презентацию. Также отмечается, что, возможно, некоторые технические характеристики могут быть раскрыты на ноябрьской Samsung Developer Conference, однако на данный момент это догадки.

Ранее сообщалось, что Microsoft готовит к выпуску новый смартфон с тремя гибкими экранами под названием Andromeda. Также его оснастят сканерами отпечатков пальцев и сетчатки глаза и режимом для одновременного подключения мыши, клавиатуры и внешнего дисплея.