В операционной системе Apple нашли опасную уязвимость‍

Томас Рид - американский эксперт-разработчик приложений для смартфонов и ПК, высказался в блоге Virus Bulletin об обнаружении незащищенности macOS - операционной системе от Apple.

Система безопасности "операционки" не может проверить установленные приложения на MacBook. В связи с недочетом системы, хакеры могут воспользоваться этим и запустить какой-либо вирус в одно из приложений. Также, Томас Рид добавляет, что прежде чем устанавливать какое-то приложение себе в компьютер, нужно ознакомиться с его "биографией": с разработчиками, с оценкой приложения и с комментариями к нему. Это, конечно, полностью не спасет Вас от угрозы, но таким методом Вы сможете "отсеять" подозрительные приложения.

Не так давно над Apple нависли подозрения о том, что Компания следит за пользователями IOS, которые тут же опровергли данные подозрения. «В наших устройствах нет никаких чипов», - утверждали клиенты Apple.