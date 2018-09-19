Totallee выпустит кожаный чехол для iPhone XS и XS Max

Не так давно компания Totallee презентовала самый тонкий кожаный чехол в мире для новых iPhone XS, iPhone XS Max и "бюджетного" iPhone XR, который поступит в продажу в самое ближайшее время. Добавим, что толщина чехла составит всего половина миллиметра.

Как сообщает источник, в Totallee можно будет приобрести такие же чехлы, но на более ранние модели телефонов Apple.

Цена одного чехла составит всего 35 долларов США - это примерно 2350 рублей. Гарантия на товар, как сообщает фирма-изготовитель, будет составлять 2 года, но какие именно условия будут прописаны в гарантийном листе - пока не известно.

По словам Totallee, чехол при его тестах показал отличные результаты - смартфон не скользит в руках и при неоднократном падении с высоты до одного метра вся тыльная его сторона остается цела.