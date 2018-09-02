Инсайдер: Новый Samsung Galaxy S10 оснастят нейронным процессором

Стали известны новые технические подробности об одном из флагманов за несколько месяцев до его презентации.

Так, знаменитый инсайдер Ice Univerce уверяет, что новый смартфон Samsung Galaxy S10 оснастят нейтронным процессором второго поколения. Сообщается, что на рынке появится однокристальная система от одноимённого производителя, которая сменит своего предшественника Exynos 9810.

Стандарт чипсета остался неизменным - наряду с Apple A12 Bionic и Kirin 980 он был произведен согласно нормам 7-нанометровой технологии. Предполагается, что он будет называться Exynos 9820.

Также отмечается, что в Samsung окончили работу над NPU второго поколения, над которой работали практически год. Её планируют внедрить в новый телефон, презентация которого состоится в первом квартале 2019 года.