В Sony PlayStation 5 добавили новую интересную деталь

Накануне стало известно о технологии, которая порадовала многих любителей поиграть в приставку.

Сообщается, что в новом устройстве Sony PlayStation 5 добавили интересную деталь, благодаря которой девайс сможет составить достойную конкуренцию консолям Xbox и практически всем персональным компьютерам.

Так, разработчики оснастили приставку дисководом PS5, от которого ранее хотели отказаться, однако в последний момент в компании передумали. Поэтому все игры для PlayStation 5 будут распространяться на дисках Blu-ray, имеющих возможность записи данных объёмом до 120 гигабайтов. Разработчики считают, что это решение станет вызовом для компании Microsort, которая является прямым конкурентом Sony.

Сообщается, что старт продаж новой приставки запланирован на конец 2019 года. Кроме того, к этому времени в Sony планируют представить новый шлем виртуальной реальности.