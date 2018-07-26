Xiaomi объяснила причину взрыва модели Mi A1

Компания провела собственную проверку. По её результатам пресс-служба опубликовала официальный комментарий происшествия.

Как объяснили эксперты, причиной взрыва стала неоригинальное зарядное устройство. Владелец подключил к модели Xiaomi Mi A1 USB-кабель от другого производителя. Руководство компании уже связалось с пострадавшим и выдали ему новый смартфон. Представители Xiaomi призвали пользователей своих устройств заряжать их исключительно через сертифицированные кабели и адаптеры. Бренд, в свою очередь, продолжит контролировать качество своей продукции.

Напомним, в начале октября житель неназванного региона рассказал, что во время зарядки у его Mi A1 взорвалась батарея. Владелец подсоединил смартфон к зарядному устройству и оставил его рядом со своей кроватью, пока спал. Гаджет порядком оплавился в области задней крышки, однако люди не пострадали.