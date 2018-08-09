Владельцы iPhone XS Max возмущаются спонтанным отключением динамика

Абсолютно новые флагманы от Apple не могут нормально передавать звуки. Такие жалобы поступают от многих пользователей имиджборда Reddit.

Счастливые владельцы, которые уже успели приобрести iPhone XS Max, столкнулись с неприятной проблемой. Некоторые пользователи возмущаются хрипением верхнего динамика. Оно может быть как хроническим, так и спонтанным. Другие публикации указывают на внезапное отключение звука. Динамик может по непонятной причине "замолчать" при воспроизведении видеороликов или аудиофайлов.

Владельцы попытались исправить неполадки через настройки, однако потерпели неудачу. Ряду обладателей iPhone XS Max удалось избавиться от тревожных симптомов обычной перезагрузкой устройства. Но через время они снова возвращались. Знающие люди пришли к выводу, что причина не в качестве динамиков, а работе операционной системы. Вполне возможно, скоро Apple выпустит соответствующий патч.