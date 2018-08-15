iPhone могут не выдержать конкуренцию с 5G-cмартфонами

Поддержка мобильной сети нового поколения станет важным фактором при выборе нового устройства. К такому выводу пришли западные эксперты.

Этой осенью компания Apple традиционно выпустила на рынок новинки: iPhone XS и XS Max. Последняя модель заняла место флагмана и получила в США цену в 1450 долларов. Это почти на 50% выше прошлогоднего iPhone X, который впервые достиг отметки в тысячу долларов. Стоит отметить, что ценители бренда могут отдать такие деньги взамен на высокое качество устройства. Ведь XS Max стал лидером производительности по итогам тестов бенчмарка AnTuTu.

Пусть сейчас модель обладает топовыми характеристиками, вскоре она может проиграть в конкуренции с устройствами на Android. В мире активно развивается технология 5G. Пока страны готовят станции для широкомасштабного покрытия, многие производители разрабатывают смартфоны с соответствующими модемами. Аналитики DigiTimes отмечают, что уже в первой половине 2019 года рынок пополнится несколькими моделями с 5G-связью.

Перед покупателями возникнет выбор: дорогостоящий iPhone за 1,5 тысячи долларов без самой лучшей связи, или более дешевый смартфон с наличием таковой. В таких условиях Apple может не удержать клиентов. Самым удобным выходом для компании станет выпуск iPhone с 5G уже следующей осенью.