В Civilization VI теперь можно бесплатно играть на iPhone

Популярная стратегия продолжает захватывать все новые устройства. С 4 октября её можно скачать в App Store. Даже на русском языке.

Civilization VI дебютировала в 2016 году на персональных компьютерах. Игре понадобилось почти два года, чтобы перекочевать на мобильные платформы. В начале 2018 года разработчики выпустили версию для iPad. Теперь появилась версия для iPhone, а в ноябре появится возможность играть и на Nintendo Switch.

Чтобы запустить Civilization VI на смартфоне требуется модель не младше iPhone 7. Ведь приложение требует значительных ресурсов. Apple позволяет бесплатно скачать игру пользователям, которые ранее успели приобрести её для iPad. В противном случае, россиянам придется отдать 1790 рублей. Впрочем, 60 пробных ходов можно совершить в рамках демо-версии. Да и после 16 октября цена на игру должна упасть.