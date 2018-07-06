Консоль Nintendo Switch 2 планируют выпустить в 2019 году

Разработчики пытаются поймать баланс между новизной и успешными решениями первого поколения. Об этом сообщает The Wall Street Journal cо ссылкой на инсайдеров.

Руководство Nintendo не планирует сидеть сложа руки, пока продажи оригинальной консоли падают. Спустя полтора года после выхода инновационное игровое устройство перестало так сильно интересовать потребителей. Чтобы улучшить ситуацию, создатели готовятся выпустить Nintendo Switch 2 уже в 2019 году.

Перед компанией стоит непростая задача: представить новый продукт, который позволить сохранить достижения предшественника. Ведь Nintendo Switch не может похвастаться большим количеством игр, несмотря на уникальные возможности. По данным источников, разработчики повысят производительность консоли. Кроме того, Nintendo Switch 2 может заменить жидкокристаллический экран на технологию OLED. Последнее существенно повысит стоимость устройства, поэтому компания может отказаться от такого обновления.