LG показала гибридные смарт-часы Watch W7 с механическими стрелками

Помимо указателя времени, они выполняют множество других полезных функций. Желающие смогут приобрести необычное устройство с 14 октября за 449 долларов.

Гибридные смарт-часы от LG работают на операционной системе Wear OS. С ней в комплекте идет процессор Qualcomm Snapdragon Wear 2100. Watch W7 обладает модулем оперативной памяти на 768 МБ и встроенной памятью на 4 ГБ. Аккумулятор емкостью 240 мА\ч позволяет работать до 100 дней при отображении одних лишь часов. При активном использовании других функций батарея разрядится за двое суток.

Как показали разработчики, отличительной особенностью Watch W7 являются механические стрелки - часовая и минутная. Их можно настраивать при помощи колесика и боковых кнопок. Так легкое нажатие может быстро выставить стрелки на горизонтально, чтобы они не перекрывали системные уведомления, появляющиеся на жидкокристаллическом экране диаметром в 1,2 дюйма. Дизайн циферблата можно менять. Смарт-часы задействуют стрелки в различных приложениях. Например, в секундомере, таймере или компасе.