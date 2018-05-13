LG представила смартфон LG V40 ThinQ с пятью камерами

LG официально представила широкой публике свое новое детище - смартфон LG V40 ThinQ. Все бы ничего, но в этом телефоне пять камер.

На обратной стороне камерофона расположились три камеры 12, 16 и 12 Мп для мощного зума и для получения фото с самым высоким качеством для смартфонов, представленных на рынке на сегодняшний день, заявил глава компании Ку Кван-Мо. Селфи-камера получила пару модулей на 8 и 5 Мп.

В начинку аппарата входит 6,4-дюймовый OLED-экран, 6 Гб оперативки, операционка - Android 8.1 Oreo, аккумулятор на 3000 мАч, сканер отпечатков пальцев, что уже не ново, поддержка беспроводной зарядки Qi и 3,5-мм разъем для подключения наушников, которого так не хватает на новых моделях Яблока. Маркетинг, что тут скажешь... На выбор представлено 64 или 128 Гб встроенной памяти. Правда не ясно, насколько будет хватать этого количества встроенной памяти владельцу смартфона, одна фото которого будет в среднем "весить" около 100 Мб. Также, на выбор покупателю представлены 4 оригинальных цвета корпуса телефона.