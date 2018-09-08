Razer собрала для геймеров самый быстрый WiFi-роутер

В модели Sila задействованы технологии, обеспечивающие максимально стабильный сигнал для игровых процессов. Технические характеристик новинки описала пресс-служба компании.

Razer собрала и официально представила роутер, способный стать внушительным подспорьем для аматоров или профессиональных геймеров. Для этого в устройстве установлены 9 направленных антенн. Трехполосная система поддерживает стандарты беспроводной связи 802.11 a,b,g,n,ac. Кроме того, устройства к роутеру можно подключить через гигабитный порты Ethernet - один для WAN и три для LAN соединения. В задней части также имеются по одном порту USB 2.0 и 3.0.

Разработчики оборудовали Sila собственной технологией Multi-Channel ZeroWait DFS. Она помогает минимизировать помехи и задержки за счет дополнительной пропускной способности на закрытых каналах Интернет-связи. Кроме того, роутер от Razer позволяет установить ячеистую сеть Wi-Fi. Так два Sila создадут общее покрытие на площади до 550 квадратных метров.

Компания реализовала в устройстве и другие технологии, которые делают его самым быстрым роутером непосредственно для игр. FasTrack адаптируется к трафику пользователя и определяет приоритеты для разных типов гаджетов. Так для ПК и консолей можно включить игровой режим, выделяющий отдельные полосы связи. Они пригодятся для стриминга, скачивания файлов и игры в режиме онлайн. Стоит отметить, что Sila автоматически определяет PlayStation, Xbox и Switch, устанавливая для них оптимальные параметры соединения.