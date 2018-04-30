iPhone XS Max в рейтинге DxOMark уступил только Huawei P20 Pro

Сегодня, 05:37 \\ Гаджетомания

Сегодня был опубликован обзор iPhone XS Max от специалистов компании DxO Mark, презентация которого была во второй декаде сентября.

За качество видео XS Max получил 96 баллов, за фото - 110. На данный момент качество фото у новинки одно из самых высоких из всех предложений на рынке, так что люди, имеющие отношение к фото-индустрии, да и просто те, кто любит фотографировать или делать селфи, останутся довольны.

Новый Apple iPhone XS Max уступает в качестве фото и видео только лишь Huawei P20 Pro, который получил общие 109 баллов, когда как техника от Apple - 106. Но этот Android... Третье место заслуженно получили два гаджета - HTC U12+ и Samsung Galaxy Note 9, которые набрали по 103 балла каждый.

Специалисты компании при обзоре смартфонов и их оценки руководствовались детализацией камеры, автофокусом и оптической стабилизацией.

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Автор - Василий Печкин
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