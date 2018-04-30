iPhone XS Max в рейтинге DxOMark уступил только Huawei P20 Pro

Сегодня был опубликован обзор iPhone XS Max от специалистов компании DxO Mark, презентация которого была во второй декаде сентября.

За качество видео XS Max получил 96 баллов, за фото - 110. На данный момент качество фото у новинки одно из самых высоких из всех предложений на рынке, так что люди, имеющие отношение к фото-индустрии, да и просто те, кто любит фотографировать или делать селфи, останутся довольны.

Новый Apple iPhone XS Max уступает в качестве фото и видео только лишь Huawei P20 Pro, который получил общие 109 баллов, когда как техника от Apple - 106. Но этот Android... Третье место заслуженно получили два гаджета - HTC U12+ и Samsung Galaxy Note 9, которые набрали по 103 балла каждый.

Специалисты компании при обзоре смартфонов и их оценки руководствовались детализацией камеры, автофокусом и оптической стабилизацией.